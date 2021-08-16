Son dakika haber... İzmir'de devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Son dakika haberi... İzmir'in Menderes ilçesinde, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'in Menderes ilçesinde, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Menderes'ten Gümüldür istikametine giden Mustafa Gezginci'nin kullandığı 35 KA 9418 plakalı kamyonet, Fevzi Çakmak Mahallesi Ovacık mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ters dönen kamyonette sıkışan sürücü yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış