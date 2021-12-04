Son dakika haber: İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kişi öldü

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde damadı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Umut A. (18) Uğur Mumcu Mahallesi'nde oturan kayınpederi Hüseyin Er'in (44) evine gitti. İçeriye giren Umut A, kayınpederi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Umut A, bıçakla Hüseyin Er'i yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıralan Hüseyin Er, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Er'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme ve görgü tanıklarının ifadesine göre, Umut A'nın eve zorla girdiği, pencere ve kapılara da zarar verdiği belirlendi.

Ekipler, Umut A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, Umut A. ile eşi Beste A'nın boşanma aşamasında olduğu, kadının ailesiyle yaşadığı ve çiftin 9 aylık bir çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

Beste A'nın bir süre önce katıldığı bir televizyon programında eşinin bebeğini kendisinden sakladığını söylediği de öne sürüldü.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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