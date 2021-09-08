Son dakika haber: İzmir'de çöp toplama traktöründen düşen işçinin ölümüne ilişkin traktör sürücüsü tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: İzmir'de çöp toplama traktöründen düşen işçinin ölümüne ilişkin traktör sürücüsü tutuklandı

Son dakika haber: İzmir'de çöp toplama traktöründen düşen işçinin ölümüne ilişkin traktör sürücüsü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İzmir'in Menemen ilçesinde, çöp toplayan traktörün römorkundan düşen belediye işçisinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan traktör sürücüsü tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde, çöp toplayan traktörün römorkundan düşen belediye işçisinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan traktör sürücüsü tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün Menemen Belediyesinde çalışan bir işçinin traktörden düşerek ölümü üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında bir şüphelinin "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Şüphelinin, traktör sürücüsü E.T. olduğu öğrenildi.

Menemen Ahıhıdır Mahallesi Seyreköy Caddesi'nde dün traktörle çöp toplayan işçilerden Yusuf Tümenci, römorkun üzerinden düşmüş, sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Derya Baykal Haluk Levent Rasim Öztekin
Spor Marcao Cristiano Burak Yılmaz Bülent Korkmaz Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber: İzmir'de çöp toplama traktöründen düşen işçinin ölümüne ilişkin traktör sürücüsü tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 20:51:33. #1.14#

title