Son dakika haber | İzmir'de çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü
13.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:36
Son dakika haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti.
İzmir'in Konak ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Konak Belediyesine ait İ.Ş. (47) yönetimindeki çöp kamyonu Yenişehir Gaziler Caddesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Yılmaz Çınarlıyol'a (62) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, Çınarlıyol'un hayatını kaybettiği belirledi.
Gözaltına alınan kamyon şoförü İ.Ş, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel