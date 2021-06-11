Son dakika haber! İzmir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
Son dakika haber: İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mermerli Mahallesi'nde 2 grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Açılan ateş sonucu yaralanan Mehmet Arpak (44) ve Salih Kılıç (48), kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, soruşturma kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Öte yandan, 2 grubun dün çocuk kavgası nedeniyle tartıştıkları öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel