Son dakika haber: İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri: İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda yangın çıktı.
10.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:19
İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda yangın çıktı.
Görece Mahallesi yakınlarında duman gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanın bulunduğu bölgede çıktığı belirlenen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale başlatıldı.
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Kaynak: AA