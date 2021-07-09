Son dakika haber! İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberleri: İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktığı bilgisi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 1 amfibi uçak, 23 arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Yaklaşık 11 saatlik çalışma sonucu kontrol atına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Foça Kaymakamı Ali Çetin, AA muhabirine, yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldığını belirterek, "Küçük yaştaki 2 çocuğun oyun oynadıkları sırada yangına sebebiyet verdiği değerlendiriliyor." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel