Son dakika haber: İZMİR'DE CADDE, SOKAK VE MEYDANLARDA SESSİZLİK HAKİM

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İzmir'de sessizlik hakim.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, İzmir'in en işlek yerleri Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Alsancak Gar'ında sessizlik hakim. Cumartesi sabahının ilk saatleriyle birlikte şehrin en işlek meydan, cadde ve bulvarları boş kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK