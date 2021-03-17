Son dakika haber... İzmir'de bir kişinin, üzerine gelen pikabı durdurması kameraya yansıdı
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Son dakika haber... İzmir'de bir kişinin, üzerine gelen pikabı durdurması kameraya yansıdı

17.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:16
Son dakika haber... İzmir'de bir kişinin, üzerine gelen pikabı durdurması kameraya yansıdı

Son dakika habere göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde, bir gencin köpek sevdiği sırada el freni çekilmediği için hareket ederek üzerine gelen pikabı durdurması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, bir gencin köpek sevdiği sırada el freni çekilmediği için hareket ederek üzerine gelen pikabı durdurması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İlçedeki sanayi sitesinde park halindeyken el freni çekilmemiş pikap aniden hareket etti.

O sırada bir arkadaşıyla köpekleri seven Emre Biter (27), hızlanan pikabın üzerlerine doğru geldiğini görünce, doğrulup elleriyle aracı durdurdu.

Biter'in pikabı durdurması ve aracın altıda kalmaktan kurtulan köpeklerin kaçması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Biter, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracı son anda fark ettiğini belirterek, "Bir refleksle hem kendimi hem köpekleri hem de diğer park edilen araçları kurtardım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar

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