Son dakika haber | İzmir'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı
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Son dakika haber | İzmir'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

25.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:48
Son dakika haber | İzmir'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde geçen yıl ağustos ayında bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde geçen yıl ağustos ayında bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Payamlı Mahallesi'nde 6 Ağustos 2020'de Muhammet Mustafa Aksu'nun (33) öldürülmesiyle ilgili çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

M.Y, E.E, M.B. ve M.I. evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 6 av tüfeği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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