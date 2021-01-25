Son dakika haber | İzmir'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde geçen yıl ağustos ayında bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.