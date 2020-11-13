Son dakika haber... İzmir'de bir kişi, eşini ve kızını öldürüp jandarmaya teslim oldu
13.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:49
Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Kınık ilçesinde eşini ve kızını öldüren şüpheli, gözaltına alındı.
İzmir'in Kınık ilçesinde eşini ve kızını öldüren şüpheli, gözaltına alındı.
İlçede pazarcılık yaptığı öğrenilen M.K, jandarmayı arayarak eşi Nergüzel K. ile kızı Melike K'yi bıçakla öldürdüğünü söyledi.
Poyracık Mahallesi'nde bulunan M.K'nın evine gelen ekipler, kadınların cansız bedeniyle karşılaştı.
Balkonda sigara içerken bulunan M.K, gözaltına alındı.
Anne ve kızın cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından Kınık Devlet Hastenesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin