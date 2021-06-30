Son dakika haber... İzmir'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve arkadaşını silahla yaraladı

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve arkadaşını tabancayla vurarak yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.