Son dakika haber... İzmir'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve arkadaşını silahla yaraladı
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Son dakika haber... İzmir'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve arkadaşını silahla yaraladı

Son dakika haber... İzmir'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve arkadaşını silahla yaraladı
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve arkadaşını tabancayla vurarak yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve arkadaşını tabancayla vurarak yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, Adatepe Mahallesi'nde O.B, boşanma aşamasındaki eşi S.B. ile o sırada aynı evde bulunan Y.T'nin bulunduğu ikamete geldi.

Taraflar bir süre tartıştıktan sonra O.B. yanındaki tabancayla S.B. ve Y.T'ye ateş açıp kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, şüpheli eşini ve arkadaşını vurduğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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