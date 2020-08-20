Son dakika haber... İzmir'de bir kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili ayrıntılar belli oldu
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Son dakika haber... İzmir'de bir kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili ayrıntılar belli oldu

Son dakika 3. sayfa haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde vücudunda cam kesileri olan bir kadın evde ölü bulundu.

Son dakika haber... İzmir'de bir kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili ayrıntılar belli oldu
20.08.2020 12:26 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:32

İzmir'in Bornova ilçesinde vücudunda cam kesileri olan bir kadın evde ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahsın 400 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde Barbaros Mahallesi 5218. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Serkan D. isimli şahısla sosyal medya üzerinden tanışan Ceyda Yüksel, şahsın evine geldi. Birlikte alkol aldıkları ileri sürülen ikili, bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Daha sonra evden cam kırılma sesi duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ceyda Yüksel'in vücudundaki cam kesilerinden dolayı hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının kolunun da kopma noktasına geldiği öğrenildi.

Olayı gerçekleştirdiği düşünülen Serkan D. isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Serkan D.'nin yapılan ilk alkol testinde 400 promil alkollü olduğu belirlendi. Zanlının ilk ifadesinde, Ceyda Yüksel ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve olayın gerçekleştiği akşam bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra eve geçtiklerini söylediği öğrenildi. Zanlının olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili bir şey hatırlamadığını ve sebebini bilmediği bir tartışmadan dolayı Ceyda Yüksel'in camın üzerine düşmüş olabileceğini söylediği aktarıldı. Ayrıca şüphelinin Ceyda Yüksel'in yaralanmasının ardından 112 Acil Servis ekiplerine kendisinin haber verdiğini söylediği öğrenildi. Zanlının tam ifadesinin aşırı alkollü olması sebebiyle alınamadığı ve şüphelinin kendisine gelmesinin ardından ifadesinin alınarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Polis şüphelinin Ceyda Yüksel'i ittirmiş olabileceği üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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