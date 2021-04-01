Son dakika haber | İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü
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Son dakika haber | İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
Son dakika haber | İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Son dakika gündem haberi... İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde K.S.B. ile C.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.S.B., yanında bulunan bıçakla C.G'yi yaraladıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan C.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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