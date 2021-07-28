Bıçaklı kavga : 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bıçaklı kavga : 1 ölü

Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Doğanay Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada motokurye olarak çalışan Tayfur Kürşat Cantez (24) ile Ekrem B. arasında iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Cantez ile Ekrem B. bir süre sonra iş yerinden dışarıya çıkarak tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ekrem B, Cantez'i bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cantez burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Bıçaklı kavga : 1 ölü
Bıçaklı kavga : 1 ölü
Bıçaklı kavga : 1 ölü
Bıçaklı kavga : 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
'Kadın tokat attı, kocası sırtıma vurdu' diyen Rabia Yılmaz'a trafikte yapılanlar soruşturulacak
"Kadın tokat attı, kocası sırtıma vurdu" diyen Rabia Yılmaz'a trafikte yapılanlar soruşturulacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ali İhsan Su Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut
Magazin Alişan Derya Uluğ Hande Yener Serdar Ortaç
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bıçaklı kavga : 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 04:58:56. #1.15#

title