Son dakika haber! İzmir'de apartman boşluğuna düşen 77 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ikinci kattaki evinin balkonundan apartman boşluğuna düşen 77 adam öldü.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ikinci kattaki evinin balkonundan apartman boşluğuna düşen 77 adam öldü.
Alınan bilgiye göre, Poligon Mahallesi 123/2 Sokaktaki Özgün Apartmanı'nın ikinci katında yaşayan Yalçın Anarat (77) dengesini kaybederek mutfak balkonundan apartman boşluğuna düştü.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Anarat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Anarat'ın cenazesi apartman boşluğundan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin