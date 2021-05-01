Son dakika haber... İzmir'de anaokulunun çatısında yangın çıktı
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Son dakika haber... İzmir'de anaokulunun çatısında yangın çıktı

Son dakika haber... İzmir'de anaokulunun çatısında yangın çıktı
Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İZMİR'in Bornova ilçesinde, tadilatta olan anaokulunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, okulda hasar oluştu.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, tadilatta olan anaokulunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, okulda hasar oluştu.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 372 Sokak üzerinde bulunan tadilat halindeki 2 katlı bir anaokulunun çatısında çıktı. Anaokulunun çatısından alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde alevler hızla yayılırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürülürdü. Çıkan yangında anaokulunun çatısında maddi hasar oluştu. Öte yandan, yangın sonucu oluşan dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. 

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

 


Son dakika haber... İzmir'de anaokulunun çatısında yangın çıktı
Son dakika haber... İzmir'de anaokulunun çatısında yangın çıktı
Son dakika haber... İzmir'de anaokulunun çatısında yangın çıktı
Son dakika haber... İzmir'de anaokulunun çatısında yangın çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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