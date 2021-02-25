Son dakika haber: İzmir'de akaryakıt istasyonundaki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haber: İzmir'de akaryakıt istasyonundaki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

25.02.2021 21:23 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:26
Son dakika haber: İzmir'de akaryakıt istasyonundaki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Menemen ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle hırsızlık olayına karışan 2 kişi yakalandı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'in Menemen ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle hırsızlık olayına karışan 2 kişi yakalandı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Mermerli Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun market bölümüne akşam saatlerinde giren siyah şapkalı bir kişi, kırmızı örtüyle sakladığı pompalı tüfeği kasadaki görevliye yöneltti.

Görevliden kasadaki parayı isteyen zanlı, 850 lira para ile 15 sigarayı alarak marketten çıktı ve binanın kapısında bekleyen başka bir kişiyle birlikte taksiye binerek uzaklaştı.

Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Asarlık bölgesinde durdurdukları takside S.S.Ç. (16) ile A.Ö'yü (22) yakalayarak gözaltına aldı.

Bu arada, markete giren kişinin pompalı tüfekle kasadaki görevliyi tehdit ettiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp

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