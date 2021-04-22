İzmir'de acı son: Çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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İzmir'de acı son: Çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de acı son: Çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında, evde bulunan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İzmir'de acı son: Çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında, evde bulunan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın 16.30 sıralarında Boğaziçi Mahallesi 2203 sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evin üst katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında ilk müdahaleyi alevleri gören mahalle sakinleri yaptı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Bu esnada evde yalnız olduğu öğrenilen 4 yaşındaki Bulut Gürgür'ün dumandan etkilendiği bildirilirken sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Bulut Gürgür'ün cansız bedeni olay yerine gelen savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan aile sinir krizi geçirdi

Öte yandan yangın esnasında evde olmadığı öne sürülen Bulur Gürgür'ün ailesi, küçük çocuktan gelen acı haber üzerine sinir krizi geçirdi. Yangın dolayısıyla daire kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de acı son: Çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İzmir'de acı son: Çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İzmir'de acı son: Çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İzmir'de acı son: Çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İzmir'de acı son: Çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İzmir'de acı son: Çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İzmir'de acı son: Çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İzmir'de acı son: Çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İzmir'de acı son: Çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

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