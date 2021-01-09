Son dakika haber! İzmir'de 880 litre kaçak içki ele geçirildi
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Son dakika haber! İzmir'de 880 litre kaçak içki ele geçirildi

09.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 09.01.2021 09:54
Son dakika haber! İzmir'de 880 litre kaçak içki ele geçirildi

Son dakika gündem haberi... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, jandarma ekiplerince bir barakaya düzenlenen operasyonda 880 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, jandarma ekiplerince bir barakaya düzenlenen operasyonda 880 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık Mahallesi'ndeki bir barakada kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, barakada 880 litre kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili U.K, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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