Son Dakika | 85 yaşındaki kadının kapağı çalınan rögara düşme anı güvenlik kamerasında
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Son Dakika | 85 yaşındaki kadının kapağı çalınan rögara düşme anı güvenlik kamerasında

11.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:11

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Buca ilçesinde şüphelilerin rögar kapağını çalmaları ve bir süre sonra oradan geçen 85 yaşındaki kadının rögara düşme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'in Buca ilçesinde şüphelilerin rögar kapağını çalmaları ve bir süre sonra oradan geçen 85 yaşındaki kadının rögara düşme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kozağaç Mahallesi'nde yaşanan olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Kayıtlarda iki kadın sokağa gelip rögar kapağını çıkarıp götürüyor. Bir süre sonra buradan geçen 85 yaşındaki Perihan Emek, rögara düşüyor.

Öte yandan ayağında ve bacağında kırıklar oluşan Perihan Emek'in hastanedeki tedavisi tamamlandı. Yalnız yaşadığı öğrenilen kadın, taburcu edildikten sonra yakınları tarafından götürüldü.

Perihan Emek, 9 Şubat'ta yoldan geçerken kapağı hırsızlarca çalınmış rögara düşmüştü. Çevredekilerin yardımıyla çıkarılan kadın, yakınlarınca Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Son Dakika | 85 yaşındaki kadının kapağı çalınan rögara düşme anı güvenlik kamerasında
Son Dakika | 85 yaşındaki kadının kapağı çalınan rögara düşme anı güvenlik kamerasında
Son Dakika | 85 yaşındaki kadının kapağı çalınan rögara düşme anı güvenlik kamerasında
Son Dakika | 85 yaşındaki kadının kapağı çalınan rögara düşme anı güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı

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