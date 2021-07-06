Son dakika haber: İzmir'de 4 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü öne sürülen annenin yargılanmasına devam edildi
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Son dakika haber: İzmir'de 4 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü öne sürülen annenin yargılanmasına devam edildi

Son dakika haber: İzmir'de 4 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü öne sürülen annenin yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İzmir'de 4 yaşındaki kızını, yüzüne başörtüsü ve yastıkla bastırarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Betül F'nin yargılanmasına devam edildi.

İzmir'de 4 yaşındaki kızını, yüzüne başörtüsü ve yastıkla bastırarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Betül F'nin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dün ilki görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Betül F, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildiği için katılamadı.

Mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanığın eski eşi Mert Erdamar, "Kızım için adalet istiyorum." dedi.

Mert Erdamar'ın akrabası Halil Erdamar da Betül ve Mert'in boşanmış olmalarına rağmen çocukları nedeniyle görüştüklerini söyledi.

Halil Erdamar, olay gününü şöyle anlattı:

"Binadan ağlama sesleri duydum, Betül'ün bulunduğu kata çıktım. Kapıyı çaldım, Betül açtı. Ne olduğunu sordum. 01.30 sularında kapısına iki kişinin geldiğini, kendisini darbederek boş bir araziye götürdüklerini, daha sonra evine getirdiklerini, kendisini salona kilitleyerek kızını başörtüsü ile öldürdüklerini anlattı. Bunlar inandırıcı gelmedi. Ben de çocuğun bulunduğu odayı kimse ellemesin diye kilitleyerek evden çıktım ve polisi arayarak durumu bildirdim."

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'de 11 Haziran 2020'de hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki kızın öldüğünün belirlenmesi üzerine anne Betül F, gözaltına alınarak tutuklanmıştı, hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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