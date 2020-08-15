Son dakika haber | İzmir'de 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili kamyon sürücüsü tutuklandı Son dakika gündem haberi: İzmir'in Balçova ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan kamyon sürücüsü tutuklandı.

İzmir'in Balçova ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan kamyon sürücüsü tutuklandı.

İzmir-Çeşme otoyolu üzerinde seyreden Ramazan K. idaresindeki 45 TV 766 plakalı tuğla yüklü kamyon, Kadir Beycioğlu idaresindeki 35 KG 8049 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere sıkışan otomobilin üzerine kamyonun kasası devrildi. Otomobildeki 16 yaşındaki Bora Beycioğlu araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Kazada sürücü Kadir Beycioğlu ile Hülya Çilem ve Öykü Beycioğlu yaralandı. Yaralılar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırırken, otomobilde sıkışan çocuğun cesedi itfaiye ekiplerince çıkarılarak, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü Ramazan K. gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki ifadesinde kamyonun freninin patladığını söylediği öğrenildi. Durumun şüpheli olması nedeniyle araçta inceleme yapılacağı bildirildi. Kamyon sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan kamyon sürücüsünün birçok suçtan kaydının olduğu da öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA