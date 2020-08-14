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Son dakika haber | İZMİR Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonuyla ilgili Vali Köşger konuştu

Son dakika gündem haberi... Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonuyla ilgili Vali Köşger konuştuİzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menemen merkezli yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu ile ilgili, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile görüştü.

14.08.2020 18:55 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:02

Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonuyla ilgili Vali Köşger konuştu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menemen merkezli yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu ile ilgili, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile görüştü. Karabağlar ilçesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen görüşme sonrasında Vali Köşger operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Köşger, "Lidyalıların ilk kullandığı elektron denilen sikkelerden oluşan parçalar var. Heykel başları, çeşitli porselen metal tunç bronz heykelcikler ikonalar var. Çok önemli bir arkeolojik değer yakalandı. Tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Tarihi eserlerden iyi durumda olanlar var. Gözden geçirilip bakım yapılması gerekenler de var. Arkadaşlar müze açacak kadar tarihi eserin ele geçirildiğini söyledi. Ama bu eserler mevcut müzelerden birisine teslim edilecek. Adli süreç devam ediyor. 6 kişi yakalandı. Adli süreç tamamlanınca eserler müzeye teslim edilecektir" dedi.

Vali Köşger yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin parça itibariyle en büyük, en yüksek miktarda kaçakçılık olayı yakalanmış durumda. 65 bin 511 parça tarihi eser, 63 bini sikke. Sikkeler çok önem arz ediyor. İzmir, Manisa ve Ege Bölgesi dünya tarihinde paranın ilk kullanıldığı bölgedir. Lidyalıların ilk kullandığı elektron denilen sikkelerden oluşan parçalar var. Heykel başları, çeşitli porselen metal tunç bronz heykelcikler ikonalar var. Çok önemli bir arkeolojik değer yakalandı. Tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Kaçakçılık şube müdürlüğü istihbarat şube müdürlüğü çalışanlarını tebrik ediyorum. Tarihi eserler, ülkemizin çok önemli kıymetleri. Bunlar satıldığı zaman başka ülkelere transfer edilip oraların müzelerinde sergileniyor. Bu coğrafyaya ait parçalar başka ülkelerin eline geçmiş oluyor. Bu tip olaylar, işbirlikçiler ve tamah eden insanlar sebebiyle olan şeyler. Arkadaşlarımızın bu konuda başarı göstermiş olması, bu konuda niyetini bozan başka kişilere de örnek olacak. İzmir asayişi bütün gücüyle her alanda mücadele ettiği gibi kaçakçılık gibi konularda da mücadele ediyor. Bergama'da Zeus Sunağı'nı almanlar kaçırıp götürdüğünü biliyorsunuz. O tür hadiselere meydan vermemek için bu tür mücadelelere devam edilmesi gerekiyor. Topyekün sürdürülmesi gereken bir mücadele bu. Üzerine medeniyetler kurulmuş çok değerli ve kadim bir coğrafyadayız. Binlerce yılın birikimi olan arkeolojik değerlerimiz var. Topraklarımız kıymetini hala muhafaza ediyor. Bu değeri bilip, sahip çıkmamız gerekiyor."

'ESERLER, ADLİ SÜREÇ TAMAMLANINCA MÜZEYE TESLİM EDİLECEK'

Tarihi eserlerin özel bir ekip tarafından gözden geçirileceğini aktaran Köşger, "Tarihi eserlerden iyi durumda olanlar var. Gözden geçirilip bakım yapılması gerekenler de var. Arkadaşlar müze açacak kadar tarihi eserin ele geçirildiğini söyledi. Ama bu eserler mevcut müzelerden birisine teslim edilecek. Adli süreç devam ediyor. 6 kişi yakalandı. Adli süreç tamamlanınca eserler müzeye teslim edilecektir" dedi.

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Son dakika haber | İZMİR Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonuyla ilgili Vali Köşger konuştu

Kaynak: DHA

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