Son dakika haber: İZMİR Ceyda ölü bulundu, vücudunda çok sayıda cam kesiği tespit edildi
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Son dakika haber: İZMİR Ceyda ölü bulundu, vücudunda çok sayıda cam kesiği tespit edildi

Son dakika gündem haberi: Ceyda ölü bulundu, vücudunda çok sayıda cam kesiği tespit edildiİZMİR'in Bornova ilçesinde, 21 yaşındaki Ceyda Yüksel, sosyal medyada tanıştıkları ileri sürülen arkadaşı Serkan D.'nin (28) evinde ölü bulundu.

20.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:22

Ceyda ölü bulundu, vücudunda çok sayıda cam kesiği tespit edildi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 21 yaşındaki Ceyda Yüksel, sosyal medyada tanıştıkları ileri sürülen arkadaşı Serkan D.'nin (28) evinde ölü bulundu. Kolu koltuk altıdan kesik ve vücudunda cam kesikleri bulunan Yüksel'in ölümüyle ilgili evde bulunan arkadaşı Serkan D., gözaltına alındı.

Bugün saat 01.00 sıralarında, 155 Polis İmdat ihbar hattına, Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'taki 3 katlı bir binanın zemin katındaki daireden tartışma ve kırılan cam sesleri geldiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine söz konusu eve giden polis ekipleri, 21 yaşındaki Ceyda Yüksel'in kanlar içindeki cesedi ile karşılaştı. Yüksel'in kolunun koltuk altından kopma derecesinde kesildiği ve vücudundan cam kesikleri olduğu belirledi. Oda kapısındaki buzlu camın kırık olmasından Yüksel'in kapıya çarparak ya da itilme sonucu yaralanmış olabileceği üzerinde durulduğunu bildirdi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Yüksel'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, evdeki 400 promil alkollü olduğu belirlenen Serkan D.'yi gözaltına alındı. İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Serkan D.'nin polisteki ifadesinde, Ceyda Yüksel ile sosyal medyada tanıştıklarını belirtip, "Önce Alsancak semtindeki bir eğlence mekanında alkol aldık. Sonra evime geçtik. Gerisini hatırlamıyorum. Olay nasıl oldu hatırlamıyorum" dedi. Serkan D.'nin, ifadesinde Yüksel'in yaralandığını sağlık ekiplerine kendisinin bildirdiğini söylediği de öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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Son dakika haber: İZMİR Ceyda ölü bulundu, vücudunda çok sayıda cam kesiği tespit edildi

Kaynak: DHA

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