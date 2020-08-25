Son dakika haber... İzmir Büyükşehir Belediyesinden Giresun'a yardım
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Son dakika haber... İzmir Büyükşehir Belediyesinden Giresun'a yardım

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Tirebolu ilçesine iki tır dolusu yardım malzemesi gönderdi.

Son dakika haber... İzmir Büyükşehir Belediyesinden Giresun'a yardım
25.08.2020 12:28 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:31

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Tirebolu ilçesine iki tır dolusu yardım malzemesi gönderdi. Başkan Soyer, "Giresun'da yaşanan sel felaketinin yaralarını da yine dayanışmayla saracağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sel ve heyelandan etkilenen Giresun'un, İzmir'le kardeş şehir olan Tirebolu ilçesine yardım eli uzattı. Belediye, Tirebolu Belediyesine bölgede ihtiyaç duyanlara dağıtılmak üzere iki tır dolusu yardım malzemesi gönderdi. Gece hazırlanan tırlara 750 gıda kolisi, 500 hijyen paketi, sabun, deterjan, şampuan, tuvalet kağıdı, kolonya, 5 bin maske, 50 takım çadır yüklendi. Yine gönderilen malzemeler arasında çocuklar için ayakkabı, pantolon, çorap, tişört, 160 paket mama, 341 paket çocuk bezi ve 200 battaniye de yer aldı. Tırlar sabah saat 08.30'da İzmir'den Tirebolu'ya gitmek üzere yola çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileyerek, "Umarım selde kaybolan yurttaşlarımıza da kısa sürede ulaşılır. Bu acıların tekrarlanmaması en büyük dileğimiz. Pandemi sürecindeki zorlukları İzmir'de dayanışmayla aştık. Giresun'da yaşanan sel felaketinin yaralarını da yine dayanışmayla saracağız. Tırlarımız yola çıktı. Tüm bölge halkına geçmiş olsun diyorum. Kalplerimiz bölgedeki yurttaşlarımızla" diye konuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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