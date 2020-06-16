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Son dakika haber! İzmir BŞB filede ve potada bölgesele dönüyor

Son dakika spor haberine göre İzmir Büyükşehir Belediyespor'un kadın voleybol ve erkek basketbol takımlarının profesyonel liglerden çekilip, 2020-21 sezonunda bölgesel liglerde mücadele edeceği öğrenildi.

Son dakika haber! İzmir BŞB filede ve potada bölgesele dönüyor
16.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:29

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un kadın voleybol ve erkek basketbol takımlarının profesyonel liglerden çekilip, 2020-21 sezonunda bölgesel liglerde mücadele edeceği öğrenildi.

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde yer alan İzmir BŞB'nin yarışmacı haklarını satın almak için İstanbul Büyükşehir Belediyespor başta olmak üzere, Balıkesir, Gaziantep ve Kahramanmaraş temsilcilerinin devreye girdiği öğrenildi. Basketbol 2'nci Ligi'nde yer alan İzmir BŞB'ye ise Bornova Bossan ve Mavişehir talip oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un İzmir'deki profesyonel kulüplerin önünü açmak adına yarışmacı olmak yerine yetiştirici bir kulüp olarak yoluna devam edeceği ifade edildi. Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde de yer alan İzmir BŞB'nin bir süre önce ligden çekilme kararı alan Göztepe ile birleşme görüşmeleri yaptığı da bildirildi. İki kulüp arasında temasların sürdüğü ifade edilirken, yeni oluşturulacak takımın isminin ve renklerinin ne olacağı konusunda bir belirsizliğin olduğu dile getirildi.


Kaynak: DHA

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