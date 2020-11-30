Son dakika! KIRKLARELİ - "İyilik Serüveni" projesi ile Kırklarelili çocukları sevindirdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! KIRKLARELİ - "İyilik Serüveni" projesi ile Kırklarelili çocukları sevindirdiler

30.11.2020 13:23 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:00

Son dakika gündem haberi: Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanlığı tarafından yürütülen "İyilik Serüveni" projesi kapsamında Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi çocuklara gıda ve giyecek kolileri dağıtıldı.

Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanlığı tarafından yürütülen "İyilik Serüveni" projesi kapsamında Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi çocuklara gıda ve giyecek kolileri dağıtıldı.

Eyüpsultan Şube Başkanı Hakan Nergis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında ev ev gezerek çocukları sevindirdiklerini söyledi.

Bu çerçevede Ordu, Kocaeli, Kütahya, Afyonkarahisar gibi illerde çocuklarla bir araya geldiklerini anlatan Nergiz, çocuklara yönelik projelerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Araç sahipleri dikkat! Yarından itibaren zorunlu, 776 TL cezası var
Araç sahipleri dikkat! Yarından itibaren zorunlu, 776 TL cezası var

Bu tür projelerin önemine değinen Nergis, şöyle konuştu:

"Allah iyiliği yapması için birilerini vesile kılar, bizler çocukların yüzündeki tebessümlere vesile olabiliyorsak ne mutlu bize çünkü iyilik daima iyi insanlar sayesinde var olacaktır. Proje çalışmalarımız bundan sonrada hız kesmeden devam edecektir."

Son dakika! KIRKLARELİ - 'İyilik Serüveni' projesi ile Kırklarelili çocukları sevindirdiler
Son dakika! KIRKLARELİ - 'İyilik Serüveni' projesi ile Kırklarelili çocukları sevindirdiler
Son dakika! KIRKLARELİ - 'İyilik Serüveni' projesi ile Kırklarelili çocukları sevindirdiler
Son dakika! KIRKLARELİ - 'İyilik Serüveni' projesi ile Kırklarelili çocukları sevindirdiler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

İlgili Haberler

Üniversite öğrencileri, başlattıkları kampanya ile çocukları sevindirdi
Üniversite öğrencileri, başlattıkları kampanya ile çocukları sevindirdi
MHP'nin projesi hem lokantacı esnafını hem de karantinadakileri sevindirdi
MHP'nin projesi hem lokantacı esnafını hem de karantinadakileri sevindirdi
Bakanlık, çocuk işçiliği ile mücadelede yeni bir proje başlatıyor
Bakanlık, çocuk işçiliği ile mücadelede yeni bir proje başlatıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Bülent Ersoy Burcu Esmersoy Seren Serengil
Spor Orhun Ene Tisserand Okan Buruk Samet Aybaba Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Oyunlar Antalya Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! KIRKLARELİ - "İyilik Serüveni" projesi ile Kırklarelili çocukları sevindirdiler - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 14:00:20. #1.15#
title