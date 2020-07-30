Son dakika haber | İyilik Pusulası Derneği, Tanzanya'daki su kuyusuna "Ayasofya" ismi verdi Son dakika haberi... İyilik Pusulası Derneği, Tanzanya'da bayramlık dağıtımı yaptı ve su kuyusu açtı.

İyilik Pusulası Derneği, Tanzanya'da bayramlık dağıtımı yaptı ve su kuyusu açtı.

Dernek, Tanzanya'nın Morogoro şehrinde bulunan Dumıla Juu İlkokulu'nda kurban bayramı öncesi bayramlık dağıtımı yaparken, açılan su kuyusuna da "Ayasofya" ismini verdi.

İyilik Pusulası Derneği Yöneticisi Hasan İyibildiren, AA muhabirine, derneğin farklı ülkelerde su kuyusu açmak, kurban kesmek ve bayramlık dağıtımı gerçekleştirmek gibi faliyetlerinin bulunduğunu söyledi.

Açılan son su kuyusunda çocukların yaşadığı sevinci Müslümanların Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yaşadığı sevince benzeten İyibildiren, şunları söyledi:

"Bu huzura yakinen tanıklık eden bizler, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti, fethin mirası, Kudüs'ün kardeşi, İslam aleminin gözbebeği olan Ayasofya'nın adını mazlumların dualarında binlerce yıl yaşatmak için, mesafeleri aşıp milletimizin selamını, iyi insanların yardımını Tanzanya'ya ulaştırdık. İyilik ölmez deyip çıktığımız bu kutlu yolda iyilerle, iyilikle yürümeye, pusulamızı Hakk'ın rızasına göre ayarlamaya ve dünyanın her neresine olursa olsun ülkemizin merhamet elini uzatmaya devam edeceğiz."

Kameralara yansıyan görüntülerde ilkokul öğrencilerinin ellerindeki Türk bayrakları ile sevinç gösterilerinde bulundukları görülüyor.

Kaynak: AA