Son dakika haber! "İyilik kazanacak" diyerek köy köy geziyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! "İyilik kazanacak" diyerek köy köy geziyorlar

Son dakika haber! 'İyilik kazanacak' diyerek köy köy geziyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü genç, köylerde yaşayan yaşlı çiftleri ziyaret ederek hem ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de sohbet ederek vakit geçiriyorlar.

Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü genç, köylerde yaşayan yaşlı çiftleri ziyaret ederek hem ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de sohbet ederek vakit geçiriyorlar.

Onikişubat ilçesi Kumarlı Mahallesi'ndeki yaşlı çiftleri ziyaret eden gönüllüler, onların bu zorlu süreçte yanlarında olduklarını hissettirmek için onlarla bir araya geliyor.

Yaşlı insanların her zaman hep yanlarında olduklarını hissettirmek için ziyaretlerine devam edeceklerini dile getiren gönüllülerden Şule Üstün, "Köy köy gezerek yaşlı çiftlerimizi ziyaret ederek onların yanlarında olduğumuzu her daim hissettirmek istiyoruz. Yaşlı çiftlerimizin yanına gelerek bir ihtiyaçları olup olmadığıyla soruyoruz. Onlarla sohbet, muhabbet ederek hoş sohbetler geçiriyoruz. Hayırdualarını alarak, eskiye dair konuşmalar yapıyoruz. Bizler iyilik kazanacak diyerek yola çıktık ve her zaman onların yanlarında olacağız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haber! 'İyilik kazanacak' diyerek köy köy geziyorlar
Son dakika haber! 'İyilik kazanacak' diyerek köy köy geziyorlar
Son dakika haber! 'İyilik kazanacak' diyerek köy köy geziyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Burcu Biricik Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Diego Okay Yokuşlu Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! "İyilik kazanacak" diyerek köy köy geziyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 13:15:56. #1.13#

title