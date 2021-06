Son dakika haber! "İyilik kazanacak" diyerek köy köy geziyorlar

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü genç, köylerde yaşayan yaşlı çiftleri ziyaret ederek hem ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de sohbet ederek vakit geçiriyorlar.

Onikişubat ilçesi Kumarlı Mahallesi'ndeki yaşlı çiftleri ziyaret eden gönüllüler, onların bu zorlu süreçte yanlarında olduklarını hissettirmek için onlarla bir araya geliyor.

Yaşlı insanların her zaman hep yanlarında olduklarını hissettirmek için ziyaretlerine devam edeceklerini dile getiren gönüllülerden Şule Üstün, "Köy köy gezerek yaşlı çiftlerimizi ziyaret ederek onların yanlarında olduğumuzu her daim hissettirmek istiyoruz. Yaşlı çiftlerimizin yanına gelerek bir ihtiyaçları olup olmadığıyla soruyoruz. Onlarla sohbet, muhabbet ederek hoş sohbetler geçiriyoruz. Hayırdualarını alarak, eskiye dair konuşmalar yapıyoruz. Bizler iyilik kazanacak diyerek yola çıktık ve her zaman onların yanlarında olacağız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı