Son dakika haber! İYİ Partili Ağıralioğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımına tepki gösterdi Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajına ilişkin, "HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Ağıralioğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'nun, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medyadan yayımladığı kutlama mesajındaki ifadelere ilişkin, şunları kaydetti:

"Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile zikredilmesini doğru bulmuyorum. Öcalan'a mektup yazdırılmasının milli iradeyi ne istikamette kamçıladığını ve ikinci seçimin sonuçlarına ne yönde tesir ettiğini hiç kimse unutmamalı. En başta da Ekrem Bey... Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." paylaşımında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan