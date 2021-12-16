Son dakika: İYİ Parti'li Usta: İktisadi temeller oluşturulmadan kararlar alınıyor

İyi Parti'li Usta: İktisadi temeller oluşturulmadan kararlar alınıyor

İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin, "Hiçbir şekilde iktisadi temeller oluşturulmadan alınan bu kararların ekonomi üzerinde yarattığı tahribatı hep beraber görüyoruz" dedi.

İYİ Parti'li Erhan Usta, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile ilgili kararını değerlendiren Usta, "Politika faizi 100 baz puan düşürülerek, yüzde 14 oldu. Bu daha önceki yapılan iletişim çerçevesinde beklenen bir karardı. Tabii beklenen olması doğru bir karar olduğu anlamına gelmiyor. Bir miktar daha önce piyasa bunu satın almıştı. Türkiye'de faizler son derece yüksek. Bu faizler gerekli ekonomik ortam hükumet tarafından oluşturulup, mutlak surette aşağı çekilmeli. Türkiye'de herkes bu konuda mutabık. Hiçbir şekilde iktisadi temeller oluşturulmadan alınan bu kararların ekonomi üzerinde yarattığı tahribatı hep beraber görüyoruz" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Usta, Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti temsilcileriyle ekonomik gelişmelere ilişkin toplantı yaptığını da hatırlatarak, "Ekonomi masası olarak yan yana geldik. Durum değerlendirmesi yaptık. Türkiye ekonomisinin ciddi sıkıntıda olduğu konusunda şüphe yok ancak hükumete 'Şunları yapın, bunları yapın' diye önermenin çok fazla anlamı olmadığını düşünüyoruz ama şunu söylüyoruz; aklı selime davet ediyoruz. Bu yol yol değil. Enflasyon çok yükseğe doğru koşuyor. İstikrar ciddi risk altında" dedi.

??Merkez Bankası #faiz kararını açıkladı:



??100 baz puanlık indirimle politika faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e indirildi.



Merkez Bankası'nın #faizkararı hakkındaki düşünceniz ne yönde? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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