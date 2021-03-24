Son dakika haber: İYİ Parti Kastamonu Teşkilatından Danıştayın Öğrenci Andı kararına tepki

İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı Mehmet Çıvgın ve beraberindeki partililer, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Öğrenci Andı'nın kaldırılmasına ilişkin kararına tepki gösterdi.

Parti üyeleri, Nasrullah Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına siyah önlük giyip beyaz yakalık takarak katıldı.

İYİ Parti İl Başkanı Çıvgın, burada yaptığı açıklamada, "Yüzyıllar önce Anadolu'yu yurt tutmuş, bu topraklarda zulmün yerine hakkı, hürriyeti ve adaleti getirmiş atalarımıza, kurtuluş mücadelesinde işgal altındaki yurdumuzu bizlere tekrar emanet eden şehit ve gazilerimize hatta bu vatana bir söz niteliğinde olan, çocuklarımıza vatan sevgisini aşılayan Andımızdan rahatsız oldunuz. Olun ama şunu bilin ki biz de artık sizden rahatsızız, bu millet de artık sizden rahatsız. Türk milletinin sinir uçlarıyla oynanmaz." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından partililer, Andımız'ı okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu