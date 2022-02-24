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Son dakika haber: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki Açıklaması

AA, Ali Kemal Akan - Politika
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Son dakika haber: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki Açıklaması

Son dakika politika haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle ilgili, devlet egemenliği ile saldırmazlık ilkesini esas alan uluslararası sistem yaklaşımına ivedilikle geri dönülmesi gerektiğini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle ilgili, devlet egemenliği ile saldırmazlık ilkesini esas alan uluslararası sistem yaklaşımına ivedilikle geri dönülmesi gerektiğini belirtti.

Akşener, Twitter'daki hesabından, Rusya'nın bölge devletlerinin güvenlik ve egemenliklerini tehdit etmesinin bir dış politika doktrini değil, Dostoyevski romanlarında görülen türden bir ruhsal bunalım olduğunu ifade etti.

Uluslararası topluma da çağrı yapan Akşener, "Uluslararası toplum bu davranışı şiddetle reddetmeli ve devlet egemenliği ile saldırmazlık ilkesini esas alan uluslararası sistem yaklaşımına ivedilikle geri dönülmelidir. Türkiye ise Rusya ile kurduğu asimetrik ilişki modelinden sıyrılmalı, kendisini kırılgan hale getiren S-400'lerden acilen kurtulmalı, Akkuyu nükleer santralini derhal millileştirmeli, bölgesel istikrara risk oluşturabilecek Kanal İstanbul projesini durdurmalıdır." ifadesine yer verdi.

Akşener, iktidarın; Montrö'nün, Lozan'ın ve Türkiye'yi dünya savaşının dışında tutabilmiş iradenin hayati önemini anlaması gerektiğini kaydetti.

AA / Ali Kemal Akan - Politika

Meral Akşener, İYİ Parti, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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