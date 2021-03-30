Jandarma ekipleri İvrindi'de kaçak kazı yapan 6 kişiyi yakaladı
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Jandarma ekipleri İvrindi'de kaçak kazı yapan 6 kişiyi yakaladı

Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma ekipleri İvrindi'de kaçak kazı yapan 6 kişiyi yakaladı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 6 kişiyi kazma küreklerle birlikte suçüstü yakaladı.

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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 6 kişiyi kazma küreklerle birlikte suçüstü yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca İvrindi İlçesinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine bölgede yapılan kontrollerde M.E.M, A.E, O.İ, M.A, H.T. ve Y.Ç. izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yapılan aramalarda 2 adet dedektör, 3 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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