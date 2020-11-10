Son dakika haber: İvrindi'de ilçesinde bir mahallede kısmî karantina kararı alındı
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Son dakika haber: İvrindi'de ilçesinde bir mahallede kısmî karantina kararı alındı

10.11.2020 13:09 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:13
Son dakika haber: İvrindi'de ilçesinde bir mahallede kısmî karantina kararı alındı

Son dakika haberler... Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir mahallede yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 hanede karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir mahallede yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 hanede karantina uygulaması başlatıldı.

İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İvrindi'nin Sofular Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallede 15 hanede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının 9 Kasım Pazartesi gününden itibaren ikinci bir emre kadar geçerli olacağı kaydedildi. Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Sofular sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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