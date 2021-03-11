Son dakika haber... İtfaiyenin, yangın çıkan binayı bulma koşturmacası
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Son dakika haber... İtfaiyenin, yangın çıkan binayı bulma koşturmacası

11.03.2021 15:50 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:54
Son dakika haber... İtfaiyenin, yangın çıkan binayı bulma koşturmacası

Son dakika gelişmesine göre İtfaiyenin, yangın çıkan binayı bulma koşturmacası?SİVAS'ta 5 katlı bin binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı.

İtfaiyenin, yangın çıkan binayı bulma koşturmacası

?SİVAS'ta 5 katlı bin binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri binadan duman çıkmadığı için bir süre etrafta koşturmaca ile yangın yerini aradı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede söndürüldü.Olay, saat 15.00 sıralarında kent merkezinde Hikmet Işık Caddesi üzerindeki 5 katlı binada yaşandı. Binada Kenan A.'ya ait dairede yangın çıktığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine hemen harekete geçen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, söz konucu cadde üzerine geldi. Ancak çevredeki binalardan her hangi birinde yükselen duman tespit edilemedi. İtfaiye ekipleri bir süre etrafta olay yerini araştırdı. İhbarcının bildirmesi üzerine söz konusu binaya giren ekipler üst kata çıkarak girdikleri dairenin pencerelerini açtı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında evdeki eşyaların bir kısmı zarar gördü. Olay sırasında evde kimsenin olmadığı bildirildi. Çevredekiler itfaiye ekiplerinin koşturmacası ve müdahalesini meraklı gözlerle izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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