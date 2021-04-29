Son dakika haber | İTFAİYENİN KANALDAN KURTARMAK İSTEDİĞİ KÖPEK, KAÇARAK UZAKLAŞTI

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'da yağmur suyu kanalına giren köpeği kurtarmak için itfaiye ekibi aparat hazırladığı sırada kaçan hayvan, gözden kayboldu.

ANTALYA'da yağmur suyu kanalına giren köpeği kurtarmak için itfaiye ekibi aparat hazırladığı sırada kaçan hayvan, gözden kayboldu.

Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur suyu drenaj kanalında bir köpek olduğunu görenler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yağmur suyu kanalına giren köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla kanala inen itfaiye eri, köpeği bir süre eliyle sevdikten sonra, aparat yardımı ile çıkarmak istedi. Köpeğin yanına giren itfaiye eri, aparatı köpeğe takmak istedi. Ancak köpek kaçarak gözden kayboldu. Bir süre köpeği arayan ekip, ardından olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı