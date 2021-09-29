Son dakika haber... "İtfaiyeler arasındaki koordine çok önemli"

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde itfaiye teşkilatının kuruluşunun 307. yıl dönümü kutlandı.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde program düzenlendi. Yalova'da itfaiye teşkilatları arasındaki uyum ve koordinenin oldukça önemli olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Bütün itfaiyecilerimizin haftasını kutluyorum" dedi.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde düzenlenen programda İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, 2021 faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Programda ayrıca Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nin afetlere ve yangınlara ilk müdahale için hayata geçirdiği 'gönüllü itfaiyecilik' uygulamasında eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları ilçe protokolü tarafından verildi. - YALOVA