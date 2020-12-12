Son dakika haberleri... İtfaiyeden 'Horoz' kurtarma seferberliği
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Son dakika haberleri... İtfaiyeden 'Horoz' kurtarma seferberliği

12.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:25

Edinilen son dakika haberine göre İtfaiyeden 'Horoz' kurtarma seferberliği 10 yaşındaki Görkem'in boşluğa düşen horozu itfaiye ekiplerini harekete geçirdi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Görkem isimli çocuğun, 13 metre yükseklikteki bina boşluğuna düşen horozunu itfaiye ekipleri kurtardı.

İtfaiyeden 'Horoz' kurtarma seferberliği

10 yaşındaki Görkem'in boşluğa düşen horozu itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Görkem isimli çocuğun, 13 metre yükseklikteki bina boşluğuna düşen horozunu itfaiye ekipleri kurtardı. Küçük Görkem kurtarılan horozuna sarılarak itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Olay, Kocaeli'nin Serdar Mahallesi Aysel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 yaşındaki Görkem Yalın'ın beslediği horoz yaşadığı apartmanın önündeki boşluğa düştü. 13 metre yükseklikteki boşlukta horozu gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tavuğu kurtarmak için çalışma başlattı.

Kurtarılan tavuğuna sarıldı

Bir itfaiye eri merdiven yardımı ile 13 metre yükseklikteki boşluğa inerek horozu file ile yakaladı. Daha sonra itfaiye eri horozu yukarı çıkartarak Görkem'e teslim etti. Horozuna sarılan Görkem, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Horozu kurtulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Görkem Yalın, "Horozum korkulukların üzerine çıktı. Sonra dengesini kaybederek aşağı düştü. Sonra itfaiye ekipleri geldi" dedi.

Son dakika haberleri... İtfaiyeden 'Horoz' kurtarma seferberliği
Son dakika haberleri... İtfaiyeden 'Horoz' kurtarma seferberliği
Son dakika haberleri... İtfaiyeden 'Horoz' kurtarma seferberliği
Son dakika haberleri... İtfaiyeden 'Horoz' kurtarma seferberliği
Son dakika haberleri... İtfaiyeden 'Horoz' kurtarma seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN

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