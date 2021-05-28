Son dakika haber | İtfaiyecilere bıçaklı tehdit
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber | İtfaiyecilere bıçaklı tehdit

Son dakika haber | İtfaiyecilere bıçaklı tehdit
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'da yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı 6 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerini bıçakla tehdit etti.

Bursa'da yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı 6 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerini bıçakla tehdit etti. Yoğun dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi 1. Kara Osman sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildikten sonra çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bir kişi ise, geç kalmakla suçladığı itfaiye ekiplerini bıçakla tehdit etti.

Meraklı kalabalığı dağıtmak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 5 araçla yangına müdahale eden itfaiye ekiplerini bıçakla tehdit eden kişi polis tarafından aranıyor. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Polis ekipleri yangınla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Son dakika haber | İtfaiyecilere bıçaklı tehdit
Son dakika haber | İtfaiyecilere bıçaklı tehdit
Son dakika haber | İtfaiyecilere bıçaklı tehdit
Son dakika haber | İtfaiyecilere bıçaklı tehdit
Son dakika haber | İtfaiyecilere bıçaklı tehdit

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Asansörle duvar arasına sıkışan 2 yaşındaki minik Eren, feci şekilde can verdi! Panik anları kamerada
Asansörle duvar arasına sıkışan 2 yaşındaki minik Eren, feci şekilde can verdi! Panik anları kamerada
Son dakika haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 22 şüpheli...
Son dakika haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 22 şüpheli...
Binadaki kötü kokuya dayanamayan komşular haber verdi, polis evde cansız beden buldu
Binadaki kötü kokuya dayanamayan komşular haber verdi, polis evde cansız beden buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Şentop Mustafa Varank Hasan Polatkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Ebru Gündeş Deniz Çakır Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Ozan Tufan Ersun Yanal Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | İtfaiyecilere bıçaklı tehdit - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 15:22:06. #1.15#

title