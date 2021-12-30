Son dakika haber! İtfaiyecilerden trafik kazasında ölen mesai arkadaşlarının torununa sürpriz
Gelen son dakika haberlerine göre Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 8 yıl önce nöbet çıkışı geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden itfaiye çavuşunun torununa sürpriz yaptı.
BURDUR (AA) - Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 8 yıl önce nöbet çıkışı geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden itfaiye çavuşunun torununa sürpriz yaptı.
İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak ve ekip arkadaşları, itfaiye çavuşu Sami Öztürk'ün vefat yıl dönümünde 10 yaşındaki torunu Emir Denizlioğlu'nu sevindirmek istedi.
Çeşitli hediyeler alan itfaiyeciler, küçük çocuğun oturduğu mahalleye itfaiye aracıyla gitti. Dedesinin çalışma arkadaşlarını karşısında gören Denizlioğlu, itfaiye personellerine sarıldı.
Hediyelerini açtıktan sonra itfaiye aracına binerek ekiple fotoğraf çektiren Denizlioğlu, çok mutlu olduğunu söyledi.
İtfaiye Müdürü Ballak da itfaiye çavuşu Öztürk'ün emanetine sahip çıktıklarını belirterek küçük Emir'i ve dedesini unutmadıklarını dile getirdi.
Ekibin çocuğa sürpriz yaptıkları anların videosu da itfaiye müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri