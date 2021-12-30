Son dakika haber | İTFAİYECİLER TRAFİK KAZASINDA ÖLEN ÇAVUŞLARININ TORUNUNA SÜRPRİZ YAPTI - Haberler
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Son dakika haber | İTFAİYECİLER TRAFİK KAZASINDA ÖLEN ÇAVUŞLARININ TORUNUNA SÜRPRİZ YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Burdur Belediyesi'nde itfaiye çavuşu olarak görev yaparken trafik kazası sonrası tedavisinin 55'inci gününde vefat eden Sami Öztürk'ü, mesai arkadaşları unutmadı.

BURDUR (DHA) - Burdur Belediyesi'nde itfaiye çavuşu olarak görev yaparken trafik kazası sonrası tedavisinin 55'inci gününde vefat eden Sami Öztürk'ü, mesai arkadaşları unutmadı.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak ve itfaiye erleri, Sami Öztürk'ün torunu Emir Denizlioğlu'nu, itfaiye aracıyla ziyaret etti. Ziyarette itfaiye erleri Emir'e hediye verdi. Dedesinin mesai arkadaşlarını karşısında gören Emir duygusal anlar yaşadı.

Son dakika haber | İTFAİYECİLER TRAFİK KAZASINDA ÖLEN ÇAVUŞLARININ TORUNUNA SÜRPRİZ YAPTI

Son dakika haber | İTFAİYECİLER TRAFİK KAZASINDA ÖLEN ÇAVUŞLARININ TORUNUNA SÜRPRİZ YAPTI

Son dakika haber | İTFAİYECİLER TRAFİK KAZASINDA ÖLEN ÇAVUŞLARININ TORUNUNA SÜRPRİZ YAPTI

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