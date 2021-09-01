Son dakika haber! İtfaiyeciler taşların arasına düşen yavru köpekleri kurtarmak için 8 saat uğraştı

Son dakika haberine göre İtfaiyeciler taşların arasına düşen yavru köpekleri kurtarmak için 8 saat uğraştı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yığma taşların arasına düşerek mahsur kalan yavru köpekleri kurtarmak için yaklaşık 8 saat uğraş veren itfaiye erleri köpekleri kurtarırken, kayıp 1 yavru için çalışmalarını sürdürüyor.