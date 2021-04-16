Son dakika haber! İtfaiye müdürlüğünden bilgilendirme broşürü
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Son dakika haber! İtfaiye müdürlüğünden bilgilendirme broşürü

Son dakika haber! İtfaiye müdürlüğünden bilgilendirme broşürü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Bilecik'in Bozüyük ilçesinde itfaiye ekiplerince vatandaşları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan broşürler ilçe genelinde çeşitli noktalara asıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde itfaiye ekiplerince vatandaşları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan broşürler ilçe genelinde çeşitli noktalara asıldı.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 'Yangın anında doğru davranış şekilleri', 'Yangına karşı alınacak önlemler' başlıkları altında topladığı broşürleri ilçe genelinde çeşitli noktalara astı. Yangın anında doğru davranış şekillerinin grafikler ile anlatıldığı hayati önem taşıyan bilgilendirme broşürleri, dolmuşlar, kapalı pazar, AVM girişleri ve duraklara asılmasının ardından esnafa da dağıtıldı.

Yangın sırasında yapılması gerekenlerin anlatıldığı broşürde aynı zamanda yangınlara karşı alınacak önlemlerinde bulunurken, itfaiye ekipleri alınan küçük önlemlerin büyük felaketleri engellediğinin unutulmaması gerektiğini belirtti. - BİLECİK

Son dakika haber! İtfaiye müdürlüğünden bilgilendirme broşürü
Son dakika haber! İtfaiye müdürlüğünden bilgilendirme broşürü
Son dakika haber! İtfaiye müdürlüğünden bilgilendirme broşürü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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