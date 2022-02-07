İTFAİYE ERİNİN SUNİ TENEFFÜS VE KALP MASAJI GÜVERCİNLERİ KURTARMAYA YETMEDİ

İZMİT'te iki katlı bir evin çatısında çıkan yangında, 12 güvercin dumanların arasında kaldı. İtfaiye erlerinin suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı güvercinler kurtarılamadı.

Turgut Mahallesi Yaman Sokak'ta saat 10.00 sıralarında Aytaç Ertit'e ait iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Yangın sırasında çatıda beslenen 12 güvercin dumanlar arasında kaldı. Ekipler, dışarı çıkardıkları 2 güvercine suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Ancak çabalar sonuçsuz kaldı, güvercinlerin tamamı öldü. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürdü. Yangında çatıda ve evin ikinci katında hasar oluştu.

Aytaç Ertit üzüntü içerisinde söndürme çalışmalarını izledi.