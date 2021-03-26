Dere yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde derede mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde derede mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Söğütlü Mahallesi'nde bulunan Galanima Deresi'nin yükselmesi sonucu sahipsiz bir köpek, burada mahsur kaldı.

Durumu fark eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, seyyar merdiven yardımıyla dereye indi. Kurtarma aparatına bağlanan köpek, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık durumu iyi olan köpek, mama verilmesinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk