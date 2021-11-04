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Son dakika haber | İtfaiye ekipleri asfaltta dolaşan kaplumbağayı kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | İtfaiye ekipleri asfaltta dolaşan kaplumbağayı kurtardı

Son dakika haberi: Erzincan'da araçların geçiş güzergahında ezilme tehlikesi olan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da araçların geçiş güzergahında ezilme tehlikesi olan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Erzincan'da vatandaşlar şehirler arası otobüs terminali ile Terzibaba kavşağı arasında bulunan istikamet üzerinde bir kaplumbağa olduğunu fark etmesi üzerine durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay gerine gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri yolda bulunan ve Mahmuzlu Akdeniz cinsi kaplumbağayı ezilmekten kurtararak araç içerisine alıp Ekşisu mevkiinde bulunan sazlık arazi içerisinde doğal yaşam ortamına bıraktı. Çevrede ki duyarlı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ERZİNCAN

Son dakika haber | İtfaiye ekipleri asfaltta dolaşan kaplumbağayı kurtardı

Son dakika haber | İtfaiye ekipleri asfaltta dolaşan kaplumbağayı kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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