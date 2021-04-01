Son dakika haber: İtalyan güvenlik güçlerinden Juventuslu oyuncuların ev partisine baskın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: İtalyan güvenlik güçlerinden Juventuslu oyuncuların ev partisine baskın

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor
Son dakika haber: İtalyan güvenlik güçlerinden Juventuslu oyuncuların ev partisine baskın

Son dakika gelişmesine göre İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un ABD'li oyuncusu Weston McKennie ve bazı takım arkadaşlarının partisini basan İtalyan güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden futbolculara ceza kesti.

Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı
Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un ABD'li oyuncusu Weston McKennie ve bazı takım arkadaşlarının partisini basan İtalyan güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden futbolculara ceza kesti.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, McKennie'nin Torino sırtlarındaki villasında ev sahipliği yaptığı parti, İtalyan güvenlik güçlerinin baskınına uğradı.

Arjantinli Paulo Dybala ile Brezilyalı Arthur'un da nişanlılarıyla birlikte bulunduğu ve toplam 10 kişinin yer aldığı akşam yemeğinin, İtalyan güvenlik güçlerinin villaya gelmesiyle bölündüğü belirtilirken, Carabinieri (İtalyan jandarması) ekiplerinin partiye katılanlara Kovid-19 kurallarını ihlalden para cezası kestiği bildirildi.

Haberlerde, güvenlik güçlerinin McKennie'nin villasına muhitten gelen ihbar üzerine gittiği ifade edildi.

Siyah-beyazlı oyuncuların salgın döneminde bu şekilde kalabalık ev partisinde bir araya gelmesi, sosyal medya platformlarında da tartışma konusu oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mustafa Şentop Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Cem Yılmaz Özge Özder Hülya Avşar Bahar Candan
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: İtalyan güvenlik güçlerinden Juventuslu oyuncuların ev partisine baskın - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 17:23:19. #1.16#
title