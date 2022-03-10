Son dakika haber: İtalya ve Çin dışişleri bakanları Ukrayna'da barış için ortak çaba üzerinde anlaştı

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Ukrayna'da barış yolunun tesis edilmesi için ortak çaba gösterilmesi konusunda anlaştıklarını belirtti.

Di Maio, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Çinli mevkidaşı Vang Yi??????? ile video konferans yöntemiyle görüştüğünü ve Rusya- Ukrayna savaşını ele aldıklarını ifade etti.

Bakan Di Maio, " Ukrayna'da barış yolu için ortak çaba gösterme konusunda anlaştık. Kendisi, Çin'in, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerini kolaylaştırmada daha yapıcı bir rol oynayacağına dair bana güvence verdi. Şüphesiz ki insani kriz bir an önce durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

Di Maio, ateşkesin ivedilikle sağlanması için azami uluslararası koordinasyona ve güçlü diplomatik baskıya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Ukrayna'da çocuk hastanesinin bombalanmasını "insanlık dışı ve gaddarca bir eylem" olarak nitelendiren İtalyan bakan, bu olayın ardından insani koridorların oluşturulmasının birinci öncelik haline geldiğini de belirtti.

Luigi Di Maio, bu krize yönelik diplomatik, insani ve enerji olmak üzere üç cephede çalışmalarının sürdüğünü aktardı.